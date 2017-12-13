Korkunç! Düğünde oynayan çocuk neye uğradığını şaşırdı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, düğünde müzikle birlikte oynayan çocuğa bir kişi tekme atarak yere düşürdü. DHA'nın haberine göre, bu anlar düğündekiler tarafından görüntülenirken, şüphelinin akli dengesini yerinde olmadığı öne sürüldü.



GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI



Olay iddiaya göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir düğünde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, salonda müzikle birlikte oynayan çocuğa arkasından gelen bir genç tarafından tekme atıldı. Sırtına tekmeyle vurulan çocuk yere düştü.



SALDIRGANIN 'AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI' İDDİASI



Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen saldırgan salondakiler tarafından uzaklaştırılırken, yere düşen çocuk kalkıp sendeleyerek yakınlarının yanına gitti.

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