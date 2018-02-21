Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda istenen ceza belli oldu

DHA;Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ek binası altına tünel kazarak bombalı saldırı düzenlediği iddiasıyla 2 kişi hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 6 bin 37'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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