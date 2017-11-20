Diyarbakır'da eşini, aşk yaşadığı kayınbiraderine öldürten kadına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da, Ali Kesik'in geçen yıl boş bir arazide 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Ali Kesik'in eşi L. K. hakkında 'cinayete azmettirme', kardeşi M. K. hakkında 'cinayet' ise suçlamalarıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede, L. K.'nın olay günü yasak aşk yaşadığı kayın biraderine 'Yeter artık son bulsun bugün. Sakın eli boş gelme' mesajı gönderdiği belirtilerek, Mehmet K.'nın, aşk yaşadığı yengesinin azmettirmesi sonucu ağabeyini öldürdüğü ifade edildi.



DHA'nın haberine göre, Diyarbakır D Tipi Cezaevi karşısındaki boş arazide 8 Ekim 2016 günü, 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada, cesedin çiftçilik yapan 5 çocuk babası Ali Kesik'e (42) ait olduğu belirlendi. Öldürülen Kesik'in yakınlarının ifadesi alındı. Ali Kesik'in kardeşi M. K., (33) ifadesinde çelişkili bilgiler verince polis tarafından takibe alındı. Takip sonucunda M. K..'nın, cinayetten önce öldürülen ağabeyinin eşi L. K. (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi.



ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MORGA GİDİP AĞLAMIŞ



M. K., ifadesinde yengesinin bildirmesi üzerine kayıp ağabeyini bulmak için akrabaları ile aramaya çıktıklarını, ağabeyinin arabasını park halinde gördüklerini, yolun kenarınnda ağabeyini yaralı bulduklarını söyledi. M. K..'nın, cinayet günü nerede olduğunu araştıran polis, şüphelinin aynı gün araç kiraladığını tespit etti. Araçtaki GPS sinyallerini takip eden polis, olay saatinde K.'nın, cinayetin işlendiği yerin çevresinde gezdiğini ve 73 dakika olay yerinde beklediğini belirledi. Çevredeki MOBESE kayıtlarının incelenmesinde K.'nın kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiğini ve tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı belirlendi. Araştırmada, olay yerinden kaçan Kesik'in ağabeyinin ölüm haberini duyunca hastane morguna gidip, diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı da ortaya çıktı.



'4 YILDIR YENGEMİ SEVİYORUM'



Bunun üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan M. K. ağabeyi ile domates yetiştirip, sattıklarını belirterek, "Ağabeyim bana para vermiyordu. Bunun için kin gütmeye başladım. Yengem L.'yi arayıp, ağabeyimin eve gelip gelmediğini sordum. Gelmediğini söyleyince yol üzerinde bekledim. Kamyonetinin geldiğini görünce peşine takıldım. Selektör yapıp, durmasını söyledim. Burada niye beklediğimi sorunca, bıçakla rastgele vurmaya başladım. Bıçak vurduğum sırada cebinden bir tomar para çıkarıp uzattı. Yolun kenarına düştükten sonra poşu, bıçak ve eldiveni taşın altına sakladım. Eve gittiğiimde, ağabeyimi aramaya çıktık. Yol kenarında arabasını gördük. Ağabeyimi alacağım ve maddi durumumla alay ettiği için öldürdüm. Yengem L.'yi 4 yıldır seviyorum"dedi.



AVUKATIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI



9 Ekim 2016'da gözaltına alınan M. K. tutuklanırken, L. K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Telefon kayıtlarını inceleyen polis, L. ve M. K. arasında aşk mesajlaşmaları tespit etti. Bunun üzerine iki şüphelinin telefonlarındaki silinmiş mesajlar, özel bir programla geri getirildi. İncelemede olay günü L. K.'nın M. K.'yı cinayete azmettirdiği, eşinin yerini öğrendiği ve cinayeti işlemesi işin M. K.'ya bildirdiği ortaya çıktı.



26 Ekim 2016 günü savcılığa dilekçe ile başvurarak L. K.'nın serbest bırakılmasına itiraz eden Kesik ailasinin avukatı Emre Sezer, "L., cinayetten haberdar olmakla kalmadığı gibi aynı zamanda yardım ettiği ortadadır. L. K., beyanında 4 yıldan beri M. K. ile gönül ilişkisi yaşadığını ve cinsel ilişkiye girdiğini söylemiştir. Bu nedenle tutuklanması gerekmektedir" dedi.



Avukat Emre Sezer'in başvurusu üzerine, aşk yaşadığı kayınbiraderine, 'Hadi artık bitir bu işi' mesajı gönderdiği tespit edilen 5 çocuk annesi L. K., olaydan 6 ay sonra, Mart 2017'de gözaltına alınarak, tutuklandı.



TANINMAMAK İÇİN POŞU TAKIP, SESİNİ DEĞİŞTİRDİ



Soruşturmanın tamamlanmasının ardından M. ve L. K. hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



İddianamede, ağabeyinin geçeceği yolu yengesi L.'den öğrenen Mehmet K.'nın tanınmamak için poşu taktığı ve sesini değiştirdiği kaydedildi.



'SAKIN ELİ BOŞ GELME'



Silinen mesajlarda L. K.'nın eşinin yerini Mehmet K.'ya bildirdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde bu durumu kabul ettiği kaydedildi. İddianamede, L. K.'nın olay günü kayınbiraderine, 'Yeter artık, son bulsun, bugün yerin belli, herkes seni görmüş, sakın eli boş gelme' mesajı gönderdiği de belirtildi.



'GÖNÜL İLİŞKİM YOK'



İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanıklar L. ve M. K.'nın yargılamasına Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.



İfadesi alınan L. K. eşinin ölümünden dolayı şikayetçi olduğunu belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim ve M. K. kavgalı olduğu için konuşmuyorlardı. M. K.'ya borç altın vermiştik. Eşim borcunu istedi. Olayla ilgim yoktur. M. ile gönül ilişkim yok" dedi.



'CESEDİ GÖRÜNCE YÜZÜME BAKIP ANLADI'



M. K. ise duruşmada gerçekleri daha rahat anlatabilmek için yakınlarının salondan çıkarılmasını istedi. Yakınları çıktıktan sonra ifadesi alınan sanık, "Ben ne kadar suçluysam yengem de o kadar suçludur. İlişkimiz olduğu doğrudur. Ağabeyimi öldürdüm. Ağabeyimin yerini eşi bana söyledi. L. ile ilişkiye girdiğimiz doğrudur. L., ağabeyimi o şekilde görünce benim yaptığımı bildi. Bazen konuşmamızda ağabeyimi ortadan kaldırmak istediğimi söylüyordum. Cesedi görünce yüzüme bakıp anladı" dedi.



2 KEZ DAHA ÖLDÜRME PLANI YAPMIŞLAR



Öldürülen Ali Kesik'in kardeşi Süleyman Kesik ise duruşmadaki ifadesinde 5-6 ay önce sanık kardeşi M. K.'yı cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, "Bu planı nasıl yaptıklarını sordum. Bana 2 yıl önce L. ile ağabeyimi öldürme planı yaptıklarını, hurda işi yaptıkları İstanbul'da Ali'yi öldürüp rögara atacaklarını söyledi. 2016 yılında ağabeyim Ergani ilçesinde çobanlık yapıyordu. L. ve M. orada da ağabeyimi öldürmeyi düşünmüşler. Ancak yanında çoban arkadaşı olunca vazgeçmişler"dedi.



Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar M. ve L. K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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