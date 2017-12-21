Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumunda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 10.00 sıralarında, kuruma 2 adet el yapımı patlayıcı atıldı.

2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

İHA'nın haberine göre, bahçe duvarını aşmayan patlayıcıların kaldırıma düşerek infilak etmesi sonucu park halinde bulunan 2 araç hasar gördü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede incelemelerde bulunan polis, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı. Operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bölgede operasyon sürüyor.

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