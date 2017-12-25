Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde dün gece kendisini aldattığı iddiasıyla 22 yaşındaki eşi Rojbin İ.'yi pompalı tüfek ile öldüren 27 yaşındaki Şeyhmus İ. , sabah evinin önüne geldi. Şüpheli, çevredeki gazetecilere olayı anlatırken, polisin geldiğini görünce kaçarak izini kaybettirdi. Polis, Şeyhmus İ.'yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
DHA'nın haberine göre, Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Şeyhmus İ., saat 01.00 sıralarında, kendisini aldattığı yönünde söylentiler duyduğu eşi Rojbin İ. ile evde tartıştı. Tartışma sırasında Şeyhmus İ., evde bulunan pompalı tüfekle Rojbin İ.'nin başına iki el ateş etti. Şeyhmus İ., ardından kardeşi E.İ.'yi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, kaçtı. Durumu sağlık ekiplerine bildiren E.İ., olay yerine gitti. Eve gelen sağlık ekipleri, Rojbin İ.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İnceleme yapan polisler, evde iki boş kovan buldu. Rojbin İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
ŞÜPHELİ SABAH OLAY YERİNE GELDİ
Polis tarafından her yerde aranan Şeyhmus İ., sabah saatlerinde tekrar evinin önüne geldi. Olay yerinde bulunan gazetecilere konuşan Şeyhmus İ., eşini sevdiğini ve öldürmek amacı olmadığını ileri sürerek, şöyle dedi:
"Allah şahidim. Söylentilere pek kulak vermedim. Çarşıya gittik, misafirliğe ablamlara pasta ve bir şeyler aldık. Ona şaka yaptım ama bana diyordu 'Sen çok pişman olacaksın'. O an kin, öfkem ve sinirlerimle, yatıyordu, tam hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettim bilmiyorum, hatırlamıyorum sıkıntıdan. Rahmetlinin olayı ile ilgili olarak kimsenin suçu yok. Dünden beridir mezarlığa gittim. Buradan fazlada uzaklaşmadım. Veren de bu canı Allah."
Şüpheli Şeyhmus İ., olayı anlattıktan sonra polisin geldiğini görünce bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Polis, Şeyhmus İ.'yi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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