İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçeye bağlı Kaynartepe, Muradiye, Selahattin Eyyubi, Kooperatifler Mahalleleri ve Hatboyu Caddesi'nde helikopter desteğiyle yapılan uygulamaya, özel harekat, narkotik, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet, havacılık ve çocuk şube müdürlüğünde görevli 323 personel katıldı.
AA'nın haberine göre, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması için kumar oynayan ve oynatan mekanlar, uyuşturucu kullanan şahıs ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 9 şüpheli gözaltına alındı, umuma açık 16 iş yeri ile 5 internet cafe denetlendi, bin 114 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 115 araç kontrol edildi, yoklama kaçağı 15 kişiye yasa gereği tebligat yapıldı.
İş yerlerindeki denetimlerde, 5 tombala makinesi, 5 kamera, 7 televizyon, çok sayıda oyun kartı ve pulu muhafaza altına alındı, 188 şahsa kumar oynamak ve oynatmaktan para cezası kesildi.
Tütün ürünü kullanıldığı tespit edilen mekanlarda İl Tütün Denetleme Ekiplerince sigara içenlere ve iş yerlerine 20 bin lira ceza kesildi.
Uygulama kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin üzerinde 3 kurusıkı tabanca, 2 fişek, 3 çakı, 4 gram esrar ele geçirildi, dur ihtarına uymayan bir araç sürücüsüne 235 lira trafik cezası kesildi.
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