Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer aldığı nevruz tertip komitesi, 21 Mart günü kent merkezinde nevruz kutlaması için geçen günlerde Diyarbakır Valiliği'ne başvuruda bulundu.

DHA'nın haberine göre, başvuruyu değerlendiren valilik, nevruz tertip komitesine gönderdiği yazıda, kutlamaların saat 11.00 ile 15.00 arasında yapılabileceğini bildirdi.

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