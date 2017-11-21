Diyarbakır'da öğrencilerin ilk dersleri kitap okumak

Diyarbakır'da Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde her gün ilk ders zili çaldıktan sonra okuldaki herkes kitap okumaya başlıyor.

AA'nın haberine göre, Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan okul idaresince hazırlanan "Okuyarak Sevgiyi Hakim Kılıyoruz Projesi" kapsamında her sabah ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciden öğretmene, güvenlikçiden kantin sorumlusuna, idareciden veliye kadar herkes 20 dakika kitap okuyor.

Kitap okumaya teşvik etmek amacıyla o saatte okulda bulunan herkes için zorunlu hale getirilen uygulama ile her öğrencinin ayda bir kitap okuması hedefleniyor.

Proje ile belirlenen hedefe ulaşmada başarı sağlayan öğrencilerin ödüllendirilmesi de planlanıyor.

"KİTAP OKUYAN İNSAN MUTLU İNSANDIR"

Okul müdürü İbrahim Erdem, uyguladıkları proje ile 2 aydır okullarında ilk dersi kitap okumaya ayırdıklarını söyledi.

Erdem, projenin ilk ders zili çaldığında okulda bulunan kendileri de dahil herkesi kapsadığına işaret ederek, kitap okumak için günün en verimli ve zihnin açık olduğu zamanı seçtiklerini vurguladı.

Herkesin ayda bir kitap okumasını sağlamayı hedeflediklerini aktaran Erdem, velilerin de projeden memnun olduğunu kaydetti.

Erdem, "Kitap okuyan insan mutlu insandır. Peygamber Efendimizin, 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' hadisi doğrultusunda güne zarardan kurtularak başlamak ve sonuçta mutlu olmaya bir adım daha yaklaşabilmek amacımız." dedi.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırarak öğrencileri zararlı durumlardan da korumak istediklerine dikkati çeken Erdem, "Böylece gençlerimizin özellikle istenmeyen taraflara yönelmelerine engel olmuş olacağız çünkü bu fraksiyonlara yönelmenin temelinde sevgisizlik, okumamak ve cehalet vardır. Projemizdeki gibi sevgiyi hakim kılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİTAP OKUMANIN ÇOK FAYDASI OLDU"

Öğrencilerden Sait Konuksever, büyük memnuniyet duydukları uygulamanın tüm ülkede yaygınlaşmasını istediklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin de okumak olduğunu dile getiren Konuksever, kitap okumanın önemine değindi.

Konuksever, okumanın derslerine büyük katkı sağladığını anlatarak, "Kitap okumanın çok faydası oldu. Okumak insanın kelime hazinesini geliştirerek, duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade etmesini sağlıyor. Kendimizi çok iyi ifade etmeye başladık. Kişisel gelişim için önemli. Sınavlarda da daha çok başarı sağlayacaktır." diye konuştu.

Furkan Atlı, kitap okuyarak güne zinde başladıklarını belirtti.

"Kitap okumak bize pozitif bir enerji veriyor. Derslere daha iyi hazırlanıyor ve derslerde verimimiz artıyor." diyen Atlı, başarılı olmak için çok okuyup, çok araştırmaları gerektiğini vurguladı.

Atlı, kitap okumanın anlamaya ve anlatıma da büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Ayda bir kitap bitiyoruz okulda. Öğrenciler kitapla sevgi ve mutluluk buldu." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZLE KİTAP OKUYARAK DERSE BAŞLIYORUZ"

Öğretmenlerden Adalet Vural, kitap okumamanın neden olduğu sorunlara değinerek, kitap okuma kültürü gelişmediğinde insanların kendilerini ifade etmekte ve birbirleri ile iletişim kurmakta sıkıntı yaşadığını anlattı.

Vural, projeyle bu sorunları ortadan kaldırmak istediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz kitap okuyup, özetini çıkarıyor. Okulda hep beraber kitap okuyoruz. Öğrencilerimizle her gün kitap okuyarak derse başlıyoruz." şeklinde konuştu.

Veli Ramazan Elaltunteri de çocuğunun durumunu öğrenmek için okula geldiğinde proje ile ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

Hemen uygulamaya katılarak 20 dakika kitap okuduğunu dile getiren Elaltunteri, çok güzel buldukları bu projenin tüm okullarda uygulanmasını istediklerini kaydetti.