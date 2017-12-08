Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir öğrencinin babasına her gün öğretmeninden dayak yediğini ileri sürmesi okulu karıştırdı. Okula giden baba, öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Bir grup ilkokul öğrencisi de, okulun önünde toplanarak, "Dayakçı öğretmen istemiyoruz" diye slogan attı. Bu sırada, ağlayarak gelen dayak yiyen öğrencinin kardeşi de başka bir öğretmen tarafından dövüldüğünü iddia etti.

İHA'nın haberine göre, merkez Sur ilçesine bağlı Yeşilvadi Mahallesi'nde bulunan Milli Egemenlik İlkokulunda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi E.D, geçtiğimiz gün eve gittiğinde babası Şeyhmus D.'ye, öğretmeni D.D. tarafından her gün dövüldüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Şeyhmus D., oğluyla birlikte okula gitti. Şeyhmus D., burada öğretmene, oğlu E.D'nin söylediklerini anlattı. İddiaları reddeden öğretmen ile baba arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine öğretmen, polisi arayarak, şikayetçi oldu. Kısa sürede gelen polis, babayı gözaltına aldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Okula gelen Şeyhmus D'nin yakınları ise bir grup öğrenciyle birlikte söz konusu duruma tepki gösterdi. Öğrenciler, okul önünde, "Dayakçı öğretmen istemiyoruz" diye slogan attı. Bu sırada, ağlayarak gelen E.D'nin kardeşi de öğrencileri içeriye sokmaya çalışan başka bir öğretmen tarafından dövüldüğünü öne sürdü.



"ÖĞRETMENİ TARAFINDAN 3 KEZ DÖVÜLMÜŞ"

Şeyhmus D'nin yakını Esat Güngörür, E.D'nin öğretmeni tarafından 3 kere dövüldüğünü ve çocuğun eve gidip durumu babasına anlattığını ileri sürerek, şu iddialarda bulundu:

"Çocuk eve gidince babasına öğretmenin kendisini her gün dövdüğünü söylüyor. Baba da okul müdürü ile konuşmak üzere okula geliyor. Okul müdürü okulda olmadığı için direk öğretmen hanımla görüşüyor. O esnada Şeyhmus D. öğretmenimize oğlunun şikayetlerini anlatıyor. Öğretmen de 'Sen yalan söylüyorsun' diyor. Şeyhmus da o sırada sinirlenerek 'Seni sürgün edeceğim' gibi ifadeler kullanıyor. Bu olaydan sonra öğretmen hanım polisi arıyor. Dünden beri Şeyhmus gözaltında. E.D şimdi kimsesiz ve bende kalıyor. İl Milli Eğitim Müdürümüz konuya bir el atsın. Biz dayakçı öğretmen istemiyoruz. Çocuklardan da sorabilirsiniz."

"ŞİDDET BU ÖĞRETMENDE BAĞIMLILIK YAPMIŞ"

Şeyhmus D'nin kuzeni Soner D. de, E.D'nin yetim olduğunu ve şu anda hem anne hem de baba şefkatinden mahrum kaldığını dile getirerek, "Öğretmen kardeşimizi dövmüş. E,D dünden beri akrabamızda kalıyor. Okulun yüzde 50'si bizim köyden. Şiddet bu öğretmende bağımlılık gibi bir şey olmuş. Bütün öğrencilere sorabilirsiniz. Dövmediği öğrenci kalmamış. Öğrencileri geçin öğretmenler bile şikayetçi bu öğretmenden" dedi.

E.D ise öğretmeninin kendisini 3. sınıftan beri dövdüğünü iddia ederek, "Babama öğretmenimin beni her gün dövdüğünü söyledim. Babam okula geldi. Sonra öğretmene 'Hocam niye dövüyorsun' dedi. Öğretmen de 'yalan söyleme, seni şikayet edeceğim' dedi. Ben yalan söylemiyorum" ifadelerinde bulundu.

"BENİ ALDI DUVARA VURDU"

Haber yapıldığı sırada ağlayarak gelen E.D'nin kardeşi de başka bir öğretmen tarafından dövüldüğünü ileri sürerek, şu iddialarda bulundu:

"Türkçe öğretmeni 'yana geç' dedi. Geçmedim. 'Bana karşı mı geliyorsun' dedi. 'Hayır' dedim. Beni aldı duvara vurdu. Tokat attı."