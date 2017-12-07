Diyarbakır'da, geçen yıl Kurban Bayramı sabahı ablası Hüda Nur P.'yi (22) dedesinin tabancasıyla vurarak öldüren Ö.F.P. (17), hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Anne ve baba, kızlarını öldüren oğulları hakkında şikayetçi olmazken, ifadesi alınan sanık Ö.F.P., ablasını yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 14 Eylül 2016 günü, ailesiyle birlikte Kurban Bayramı ziyareti için dedesinin evine giden Ö.F.P., evde bulunan ruhsatlı tabancayı alarak, bahçeye indi. Bahçede ablası Hüda Nur P. ile tartıştı. Tartışma sırasında şüpheli ablasına silahla 5 el ateş etti. Biri ensesine olmak üzere 3 kurşunla ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede 20 Eylül günü hayatını kaybetti. Şüpheli, olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ FARKLI İFADE VERDİ

Şüphelinin soruşturma aşamasında iki farklı ifade verdiğini belirten savcı, ifadeler arasında çelişki bulunduğunu belirtti. Olaydan sonra verdiği ilk ifadesinde, dedesine ait silahı atış yapmak için çekyatın altından aldığını belirten şüpheli Ö.F.P., "Silahı belime taktım ve evin bahçesine indim. Bahçede ablam ile karşılaştım. Ablam belimdeki silahı görünce, ne yapacağımı sordu. Silahı temizlemek için yanıma aldığımı söyledim. Ablam silahı benden almaya çalışınca aramızda arbede çıktı. Bu esnada silahı havaya doğrultarak bir el ateş ettim. 4-5 el de rastgele etrafa ateş ettim. Sonra ablamın vurulduğunu gördüm" dedi.

2 Aralık 2016 tarihinde yeniden ifade veren Ö.F.P., olaydan 5 dakika önce bulmaca çözmek için gazete aradığını belirterek, "Çekyatı açtım. Gazeteler bu çekyatın içindeydi. Bu sırada çekyatın içinde tabancayı gördüm. Tabancayı yanıma aldım. Bayram nedeniyle çocuklar sokakta torpil patlatıyordu. Bahçede eğlence amacıyla havaya ateş ederim diye düşündüm. Bahçeye indiğimde tabancayı pantolonun içine sıkıştırdım. Ablam silahı görünce yerine koyacağımı söyledim. Merdivenlerden çıkıp balkonda bekledim. 10 dakika sonra tekrar aşağı indim. Ablamı çevrede görmedim. Havaya 4-5 el ateş ettim. Ateş ettikten sonra ablamın yere düştüğünü gördüm" dedi.

'ABLASINA ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETTİ'

Şüphelinin alınan iki ifadesinde oluş itibariyle çelişki bulunduğunu belirten savcı, Ö.F.P.'nin daha az ceza alabilmek amacıyla bu şekilde ifade verdiğini söyledi. Olayla ilgili tanık bulunmadığını belirten savcı, şüphelinin kendisini suçtan kurtarmaya yönelik çelişkili ifadeleri ve silahla birden fazla kez ateş edilmesine dikkat çekti. Şüpheli ile ablasının sebebi tespit edilemeyen bir nedenden ötürü tartıştıklarını belirten savcı, Ö.F.P.'nin öldürme kastıyla ablasına 5 el ateş ettiğini belirterek, 'Kardeşi kasten öldürmek' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Ö.F.P.'nin yargılanmasına Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada ifadeleri alınan anne F.P. ve baba S.P., kızlarını öldüren oğullarından şikayetçi olmadıklarını söylerken, sanık Ö.F.P. ise olayın kaza nedeniyle meydana geldiğini ve suçsuz olduğunu söyledi.

Son duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.