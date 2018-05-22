Diyarbakır kent merkezinde iftar saatine yakın etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su birikintileri meydana geldi.

Vatandaşlar saçak altlarına ve duraklara girerek yağıştan korunmaya çalışırken sürücüler caddelerde biriken sularda güçlükle ilerledi.

Ayrıca Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı riski, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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