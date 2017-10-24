Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından yapıldığı değerlendirilen saldırıda ağır yaralanan Uzman Onbaşı Bilal Dicle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Bilal Dicle, dün görev yaptığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitmek üzere aracına bineceği sırada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Başına ve sırtına kurşun isabet eden uzman onbaşı, Dicle Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 30 saat tedavi gören Dicle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20'DEN FAZLA ADRESE BASKIN

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel harekat polislerinin katılımıyla 20'den fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek, bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.