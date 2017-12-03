Diyarbakır'da şikayetçi olmak için düştüğü rögarın kapağını arıyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde seyyar arabasında mısır satarak ailesinin geçimini sağlayan Ahmet Karakaş (21), pazardan çıkarken karşıdan gelen araca yol vermek için geri gittiği sırada kapağı bulunmayan rögar çukuruna düşerek yaralandı.
"RÖGAR KAPAĞININ KİME AİT OLDUĞUNU TESPİT ET, SONRA ŞİKAYETÇİ OL"
DHA'nın haberine göre, uyarı levhaları bulunmadığı gerekçesiyle şikayetçi olmak için karakola giden Karakaş, polislerin kendisine, "Kapağın kime ait olduğunu önce tespit et, daha sonra gel şikayetçi ol" yanıtı aldığını söyledi.
Kadın Semt Pazarı'na her hafta giden Ahmet Karakaş, geçen haftada mısırlarını sattıktan sonra evine dönmek için seyyar arabasını topladı. Pazarın içerisinde ilerleyen Karakaş, karşından nakliye arabasının geldiğini görünce yol vermek için geri gelince çevresinde uyarı tabelası ve kapağı olmayan rögar çukuruna düştü. Çevredeki pazarcıların yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan Karakaş, hastaneye kaldırılırken sağ omzundan yaralandığı tespit edildi. 5 kişilik ailesinin geçimini tek başına sağladığını ve yaşadığı kaza sonrası uzun süre çalmışamayacağını söyleyen Karakaş, yetkililerden yardım beklerken, rögar çukurunu kapaksız ve uyarı levhası bırakmadan açık bırakanlar hakkında şikayetçi olmak için karakola gitti.
'TEK İSTEĞİM DÜZENLİ BİR İŞTE ÇALIŞMAK'
Çukura düşerek yaralanan 21 yaşındaki Ahmet Karakaş, 11 yıldır pazarlarda mısır sattığını, eve giderken nakliye arabasının geldiğini gördüğünü belirterek, şöyle dedi:
"Yol vereyim' derken rögar kapağının açık olduğunu bilmiyordum, içine düştüm. Pazarcıların yardımıyla çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldım. Bu halimle eve bakamıyorum. Yaklaşık 1 ay evde kalmak zorundayım. Kapağın etrafı açıktı, uyarıcı levha da yoktu. Şikayetçi olmak için emniyete gittim. Rögara düştüğümü söyledim. Kapağın kime ait olduğu belli değil dediler. Şikayetçi olacağımı söyledim. Ama şikayetim alınmadı. Araştırmamı istediler kapağın kime ait olduğunu öğrenmek için. Bende kendilerine tespit için sizin imkanınız var dedim. Ama onlar bana 'sen mısırcısın bilirsin kime ait olduğunu' dediler. Ben de kime ait olduğunu öğrenmek için araştırıyorum. Daha sonra tespiti durumunda gidip şikayetçi olacağım. Tek isteğim düzenli bir işte çalışmak ve aileme destek olmaktır."
'ÇOCUKLARIM İÇİN HASTANEYE BİLE YATAMIYORUZ'
Anne Lamiya Karakaş ise, hasta olduğunu ve imkansızlıklardan dolayı bir şey yapamadığını dile getirdi. Anne Karakaş,şöyle dedi:
"Her gün iğne kullanıyorum. Umudum şu an iş yapamaz durumda olan oğlumdu. Ben çocuklarım için hastaneye bile yatamıyorum. Hastaneye gidersem çocuklarım evde tek kalacak. Durumumuz da yok. Hep böyle devam ediyor. Maaşım yok. Eşim resmi nikah yapmadığı için maaşta alamıyorum. 5 kişi yaşıyoruz. Bazen yemek yiyoruz, bazen de yiyemiyoruz. Vakıflara yazıyorum ama oradan da 2 veya 3 ayda bir 200 TL alıyoruz. Durumumuz iyi değil yardım yapılırsa iyi olur."
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