Diyarbakır'da, bir kargo şirketinde çalışan 44 yaşında ve 6 çocuk babası Engin İlgen, hiç gitmediği İstanbul'da kokain ticareti yaptığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeniden yapılan yargılamada, asıl suçlunun İlgen adına sahte kimlik düzenlediği belirlendi. Hayatı altüst olan ve suçsuz yere 554 gün cezaevinde tutulan Engin İlgen'in cezasının iptaline ve 60 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Avukat Burak Göncü karara itiraz ettiklerini söyledi.
DHA'nın haberine göre İstanbul'da 2006 yılında yapılan bir operasyonda 950 gram kokain ele geçirilirken, aralarında Diyarbakır'da kargo şirketinde çalışan Engin İlgen'in kimliğini kullanan bir kişinin de bulunduğu 5 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Haklarında dava açılan 5 sanık, İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 5 Ekim 2007 günü 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. Engin İlgen'in kimliği ile 20 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen kişi ise serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karıştı. Güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen uyuşturucu suçundan ceza alan kişinin izine bir daha rastlanamadı.
CEZAEVİNDE ÖĞRENDİ
İsminin uyuşturucu kaçakçılığı suçuna karıştığından habersiz olan 6 çocuk babası Engin İlgen ise 25 Şubat 2015 günü, kardeşini ziyaret etmek üzere Mardin'e giderken yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alındı. Otobüste oturduğu koltuğun kenarına sıkıştırılmış pakette 45 gram eroin bulunan İlgen, kan ve idrar tahlilinde uyuşturucu kullanıcısı olmadığı tespit edilince serbest bırakıldı. 30 Mart 2015 günü arkadaşını ziyaret etmek için Antalya'ya giden Engin İlgen, polis kontrolünde hakkında tutuklama kararı çıktığını öğrendi. Tutuklanarak Antalya Cezaevi'ne konulan ve hakim karşısına çıkmayı bekleyen İlgen'e, bu kez 2006 yılında İstanbul'da kokain ticareti yaptığı için 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu kararı tebliğ edildi. Karara şaşıran Engin İlgen, hayatı boyunca İstanbul'a hiç gitmediğini söyledi. Hakkındaki karar kesinleştiği için itirazı dikkate alınmayan Engin İlgen, hükümlü olarak hapis yatmaya devam etti. İlgen, cezaevinden çok sayıda dilekçe gönderip asıl suçlunun kendisi olmadığını bildirdi, ancak dilekçelerine işlem yapılmadı.
12,5 YIL CEZASI YARGITAY'DA BOZULDU, BERAAT ETTİ
Mardin'deki otobüste ele geçirilen 45 gram eroin nedeniyle ayrıca 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Engin İlgen, karara itiraz etti. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, 24 Şubat 2016 mahkumiyet kararını bozup, İlgen'in tahliyesine karar verdi. Mardin'deki dosyadan tahliye edilen Engin İlgen, İstanbul'daki uyuşturucu dosyasından hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı. Yargıtay'ın hükmü bozması üzerine Mardin'deki olayla ilgili yeniden yapılan yargılamada, üzerinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmediği gerekçesiyle İlgen'in beraatine karar verildi.
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