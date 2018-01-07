Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası A.B. (34) hakkında, 16 yaşındaki öğrencisi A.D.'ye tacizde bulunduğu iddiasıyla 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İHA'nın haberine göre; A.B., kendisini şikayet eden öğrencinin ailesini, gönderdiği mesajla, şeriata davet etmişti. Olayın, medyanın gündemine gelmesi sonucu harekete geçen Kulp Kaymakamlığı, A.B.'yi, hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı ve bu süreçte görevinin başında kalmasının sakıncalı olduğu gerekçesiyle açığa aldı.

A.B.'nin, tacizde bulunduğu öğrencinin ailesine gönderdiği mesajda, özetle, "Bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriata taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağut ve hükmüne havale ettin. Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" dediği ortaya çıkmıştı.

diyarbakır

taciz

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER