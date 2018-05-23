Merkez Kayapınar ile Bağlar ilçelerinin bazı bölgelerinde saat 18.30 sıralarında etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

DHA'nın haberine göre, sağanak ve dolu yağışı nedeniyle özellikle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun kent girişinde trafik akışında ciddi sıkıntılar yaşanırken, yağmur suları karayolunu basarak trafik akışını engelledi. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Doğum Hastanesi kavşağının alt geçidinin yağmur suları ile dolması üzerine polisler, alt geçide giren yolları trafiğe kapattı. Trafik akışı kavşağın üzerindeki yollardan verilirken, alt geçide dolan suyun tahliye çalışması sürüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER