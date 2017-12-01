Diyarbakır'da yürek burkan görüntü

Diyarbakır'da, minübste 16 yaşındaki bir çocuğun ayakkabısız olması ve içerideki sıcak hava ile birlikte koltukta uyuması görenlerin yüreğini burktu.

DHA'nın haberine göre, merkez Yenişehir ilçesinde ışıklarda otomobil camlarını silen 16 yaşındaki bir çocuk ayakkabısız olarak şehir içi minibüsüne bindi. Elinde cam sileceği olan ve kafasında bere bulunan çocuk ayakkabısız olarak bindiği minibüste, sıcak havanın etkisiyle uyuyakaldı. Minibüse binenlerin fark ettiği çocuk yaklaşık 1 kilometre sonra Kayapınar ilçesinde bulunan bir kavşakta indi. Minibüsten inen çocuk burada da ayakkabısız olarak ışıklarda duran araçların camları silmek için beklediği görüldü.

İlerleyen saatlere kadar kavşakta araç camları silmek için bekleyen çocuğun adının K.G. olduğu öğrenildi.