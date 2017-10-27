Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi Kafeler Sokağı'nda seyyar satıcılık yapan O. D., zabıtanın kendisini engellemesi üzerine, eline bıçak alıp arabanın üzerine çıkarak kendini öldüreceğini söyledi. D.'yi Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Sinan Topdemir ikna ederek vazgeçirdi. Kendisini yaralayan D. zabıtanın kendini engellemesi üzerine daha önce de meyve sattığı aracına benzin dökerek yakmıştı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi Kafeler Sokağı'nda zabıtalar, meyve satan O. D.'ye aracını kaldırması ve sokağın dışına çıkarmasını söyledi. Zabıtaların sözleri üzerine seyyar satıcı aracına benzin dökerek yakacağını söyledi. Seyyar satıcı daha sonra aracının üzerine çıkıp boğazına bıçak dayayarak "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" dedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Kendini öldüreceğini söyleyen D., "Başka iş olmadığı için seyyar satıcılık yaparak ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Zabıta gelip bize engel oluyor. İş yapmamızı engelliyor. Bize iş versinler bu işi yapmayalım. İş olursa biz gelip bu rezilliği çekmeyiz. Aç mı kalalım? Gidip hırsızlık mı yapalım? Uyuşturucu mu satalım? Yeter artık, bıktım. İş verin bir daha bu işi yapmayacağım" dedi.

Olay yerine Yenişehir Emniyet Müdürü Sinan Topdemir de geldi. Bıçakla boğazını yaralayan D., Topdemir'in uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aracın üzerinden indirildi. D. daha önce de zabıtaların müdahalesi üzerine meyve sattığı aracına benzin dökerek yakmıştı.