Diyarbakır'da, iş yerine gelen 4 yaşındaki A.Ü. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen emlakçı 66 yaşındaki M.R.Ç.'yi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, "4 yaşında olan bir mağdurun bu şekilde bir olayı kurgulayarak sanığa iftira atması mümkün değildir" denildi.



DHA'nın haberine göre olay, 16 Mayıs 2016 tarihinde merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine gelen A.Ü. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen emlakçı M.R.Ç., mahalleli tarafından dövüldü. M.R.Ç., olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınıp, tutuklandı. Mahalle sakinleri, olaydan sonra şüphelinin oğluna ait internet kafenin camlarını kırıp, eşyalarını tahrip etti.



M.R.Ç. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da mağdur çocuğun avukatlığını üstlendi.



Mahkemedeki ifadesinde kendisine iftira atıldığını belirten tutuklu sanık M.R.Ç., "Çocuklar gittikten 5-6 dakika sonra YDGH örgütü adı altındaki gençler dükkanıma hücum ettiler ve ben darp ettiler. Bu çok güzel bir senaryodur, komplodur. 66 yaşındayım ve bu yaşıma kadar mahallede namuslu, sevilen bir kişiyim. Bu çirkin olayla ilgim yoktur" dedi.



Kararını açıklayan mahkeme, sanık M.R.Ç.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın cezasında herhangi bir indirim yapmayan mahkeme, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.



'4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BU OLAYI KURGULAMASI İMKANSIZ'



Mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı. Gerekçeli kararda, mağdurun istikrarlı ve samimi şekilde sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ifade ettiği belirtildi. Henüz 4 yaşında olan mağdurun bu şekilde bir olayı kurgulayarak sanığa iftira atmasının mümkün olmadığı belirtilen kararda, bir tanığa baskı yapan sanık M.R.Ç.'nin cinsel yeterliğinin bulunmadığı yönündeki savunmaları üzerine Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, ereksiyon testine tabi tutulduğu ifade edildi. Alınan raporda, 'Enjeksiyon sonrası tümesans gelişmiş olup ereksiyon oluşmuştur' ifadelerine dikkat çeken mahkeme, bu nedenle sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğinin sabit olduğunu kaydetti. Sanığın 60 yaş üzerinde olması ve mağdurun yaşının küçüklüğünün dikkate alındığını belirten mahkeme, cezanın alt sınırından uzaklaşılarak verildiğini ve indirim uygulanmadığını kaydetti.







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