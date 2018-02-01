Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı'nca SİHA destekli başlatılan operasyon kapsamında, 30 Ocak 2018 Salı günü Ş.Ç. isimli bir şahsın evinde yapılan aramada, terör örgütü mensubu Bilal Bilir isimli terörist, 1 adet AK-47 Kalaşnikov, 1 adet Browning Marka Tabanca, 1 adet el bombası ile birlikte yakalandı.

Teröristin yakalandığı evin içerisinde ele geçirilen tabanca üzerinde yapılan incelemede, bahse konu tabancanın 03 Ekim 2017 tarihinde Diyarbakır-Silvan Bahçelievler Mahallesi'nde, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca’nın teröristlerce şehit edilmesi olayında kullanıldığı tespit edildi.

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