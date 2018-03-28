SunExpress Havayolları Diyarbakır'dan Almanya'ya direkt uçuşlar başlatıyor. 19 Haziran'da Almanya'nın Frankfurt kentine yapılacak. Satışa sunulan 567 biletin yüzde 30'u satıldı.



Almanya'ya yapılacak uçuşlarla ilgili Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan'ın katımıyla tanıtım toplantısı yapıldı. İlk uçuşun 19 Haziran'da Almanya'nın Frankfurt şehrine yapılacağı belirtilirken, 21 Haziran'da Düsseldorf'a, 22 Haziran'da ise Hannover'e uçuş gerçekleştirilecek. Uçuş için 567 bilet satışa sunulurken yüzde 30'u satıldı. Bilet fiyatlarının 99 Euro'dan başladığı belirtildi. Bilet alan kişilerin yüzde 70'inin bölgede yaşayan vatandaşlar olduğu bildirildi. Yaz dönemi boyunca Almanya'ya uçuşların devam edeceği belirtilirken, rağbet olması durumunda sonbahar ve kış döneminde de Almanya'ya uçuşlar gerçekleştirilecek.



10'UNCU ŞEHİR DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın, Avrupa direkt uçuş gerçekleştirdikleri 10'uncu il olacağını belirten SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan "Anadolu'nun 9 kentinden Avrupa'ya 17 noktaya ulaşım sağlıyoruz. Bu 9 şehre çok yıldız bir şehri Diyarbakır'ı ekledik. Diyarbakır 10'uncu şehrimiz olarak Avrupa'ya direkt olarak bağladığımız önemli bir destinasyon merkezi olacak. 2018 yılında bu arz edeceğimiz dış hat kapasitesi ile birlikte 312 bin 900 koltuk kapasitesi arz etmiş olacağız. 2018'de Diyarbakır'da bin 656 sefer gerçekleştireceğiz" dedi.



DİYARBAKIR DÜNYAYA BAĞLANIYOR

Almanya'ya yapılacak uçuşların Diyarbakır'ı dünyaya bağlayacağını belirten Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bölgenin gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Güzeloğlu "Almanya'nın 3 şehrine direkt uçuşlar haftada bir gün karşılıklı olmak üzere başlıyor. Frankfurt, Hannover ve Düsseldorf'a başlayan bu seferler aslında bir ilk ve başlangıç olmanın yanı sıra geleceğin büyük ve iddialı değişiminin de habercisi oluyor. Bu büyük kazanım, bu büyük gelişme şüphesiz sadece Diyarbakır'ı değil, Diyarbakır'a komşu bütün illerimizi etkileyen ve etkileyecek olan çok önemli bir gelişimdir ve kazanımdır. Ülkemizin bu çok önemli ve çok değerli bölgesini, coğrafyasını bütün zenginliklerinin dünyayla buluşmasıdır" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER