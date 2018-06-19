SunExpress'in Diyarbakır-Almanya uçak seferleri başladı. Diyarbakır'dan, Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine yönelik başlatılan uçak seferlerinin ilki, Frankfurt-Diyarbakır seferiyle gerçekleşti. Almanya'nın Frankfurt kentinden kalkış yapan uçak, Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak su tanklarından su fışkırtılarak karşılandı. Uçaktan inen yolculara da karanfil dağıtıldı.Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar ve SunExpress Kurumsal İlişkiler Müdürü Serdar Alyamaç da uçuş ekibine çiçek verdi.

Gökpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçak seferlerinin ekonomiye çok ciddi katkı sağlayacağını ümit ettiğini, haftada karşılıklı olarak 3 sefer olacağını, doluluk oranına bağlı farklı ülkelere de seferler düzenlenebileceğini söyledi. Frankfurt'tan Diyarbakır'a 138 kişinin geldiğini, 68 yolcunun da gideceğini belirten Gökpınar, ilk uçuş için bu sayının iyi olduğunu da kaydetti.SunExpress Kurumsal İlişkiler Müdürü Alyamaç da yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır'dan Avrupa'ya uçuşlar gerçekleştirmek istediklerini, ama terminalin fiziki şartlarından dolayı bunu daha önce yapamadıklarını söyledi.

Diyarbakır'dan uluslararası uçuşların artarak devam edeceğine inandıklarını dile getiren Alyamaç, "Bugüne kısmet oldu. Bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. 21 Haziran'da Düsseldorf, 22 Haziran'da ise Hannover ile devam edecek. 2006'dan bu yana Antalya ve İzmir'den Diyarbakır'a kesintisiz bir şekilde uçuyoruz. Bu süre içerisinde 2018 dönemi itibariyle Diyarbakır pazarına yaklaşık 313 bin koltuk arz edeceğiz. Bu, SunExpress'in Diyarbakır pazarına olan inancını gösteriyor." diye konuştu.

İş adamlarının Frankfurt'a gideceğini bildiren Alyamaç, direkt uçuşların hem ekonomik hem de zaman anlamında avantaj sağladığını sözlerine ekledi.-

Frankfurt'a giden yolculardan Şabo Hobıl da aslen Mardin'in Midyat ilçesinden olduğunu, Almanya'da yaşadığını belirterek, ailesini ziyaret için Midyat'a geldiğini söyledi. Türkiye'ye sürekli gelip gittiklerini dile getiren Hobıl, "Diyarbakır'dan direkt uçuş olduğunu öğrendik. Çok memnun olduk. İnşallah güzel bir yolculuk olacak. Aktarmasız evimize rahat bir şekilde gideceğiz. Yetkililere teşekkür edeceğiz." diye konuştu.

Frankfurt'tan gelen Ahmet Bayram ise Diyarbakır'a aktarmasız geldikleri için çok mutlu olduklarını anlatarak, "Allah devletten razı olsun, çok iyi oldu. Her yıl birkaç defa gidip geliyorum. Artık çok rahat olacak." dedi.Diğer yolcular da daha önce aktarmalı geldiklerini, bu nedenle yolculuğun yorucu geçtiğini bildirerek, 4 saatte Diyarbakır'a ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.