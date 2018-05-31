Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının 16. gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının 16. gün orucunu tutan Diyarbakırlılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Diyarbakır'da iftar vakti ne zaman? Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Diyarbakır iftar vakti ve Diyarbakır imsakiyesi...





DİYARBAKIR'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (31 MAYIS)



On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 16. gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da iftar vakti saat 19:41 olarak görülüyor.

DİYARBAKIR SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının 16. orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Haziran Cuma Diyarbakır'da sahur vakti (imsak) 03:07 olarak görülüyor. Diyarbakır'da saat 03:07’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 17. orucuna

niyet edilecek.



DİYARBAKIR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018





GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:23 05:01 12:22 16:11 19:30 21:01 2 17.05.2018 Perşembe 03:22 05:01 12:22 16:11 19:30 21:02 3 18.05.2018 Cuma 03:21 05:00 12:22 16:11 19:31 21:03 4 19.05.2018 Cumartesi 03:19 04:59 12:22 16:11 19:32 21:05 5 20.05.2018 Pazar 03:18 04:58 12:22 16:12 19:33 21:06 6 21.05.2018 Pazartesi 03:17 04:58 12:22 16:12 19:34 21:07 7 22.05.2018 Salı 03:16 04:57 12:22 16:12 19:35 21:08 8 23.05.2018 Çarşamba 03:15 04:56 12:22 16:12 19:35 21:10 9 24.05.2018 Perşembe 03:14 04:56 12:22 16:13 19:36 21:11 10 25.05.2018 Cuma 03:13 04:55 12:22 16:13 19:37 21:12 11 26.05.2018 Cumartesi 03:12 04:54 12:22 16:13 19:38 21:13 12 27.05.2018 Pazar 03:11 04:54 12:22 16:13 19:39 21:14 13 28.05.2018 Pazartesi 03:10 04:53 12:22 16:13 19:39 21:15 14 29.05.2018 Salı 03:09 04:53 12:23 16:14 19:40 21:16 15 30.05.2018 Çarşamba 03:08 04:52 12:23 16:14 19:41 21:17 16 31.05.2018 Perşembe 03:08 04:52 12:23 16:14 19:41 21:18 17 01.06.2018 Cuma 03:07 04:52 12:23 16:14 19:42 21:19 18 02.06.2018 Cumartesi 03:06 04:51 12:23 16:15 19:43 21:20 19 03.06.2018 Pazar 03:06 04:51 12:23 16:15 19:44 21:21 20 04.06.2018 Pazartesi 03:05 04:51 12:23 16:15 19:44 21:22 21 05.06.2018 Salı 03:04 04:50 12:24 16:15 19:45 21:23 22 06.06.2018 Çarşamba 03:04 04:50 12:24 16:15 19:45 21:24 23 07.06.2018 Perşembe 03:03 04:50 12:24 16:16 19:46 21:25 24 08.06.2018 Cuma 03:03 04:50 12:24 16:16 19:47 21:26 25 09.06.2018 Cumartesi 03:02 04:50 12:24 16:16 19:47 21:26 26 10.06.2018 Pazar 03:02 04:49 12:25 16:16 19:48 21:27 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:02 04:49 12:25 16:17 19:48 21:28 28 12.06.2018 Salı 03:02 04:49 12:25 16:17 19:49 21:28 29 13.06.2018 Çarşamba 03:01 04:49 12:25 16:17 19:49 21:29 30 14.06.2018 Perşembe 03:01 04:49 12:25 16:17 19:49 21:30



DİYARBAKIR'DA RAMAZAN ETKİNLİĞİ



Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Ramazan ayı boyunca Dağkapı Meydanı’nda düzenlediği etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yenişehir Belediyesinin Dağkapı Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri sürüyor. Etkinliğe, dün Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklar da katıldı. Çocuklar, animasyon gösterileri ve Hacivat-Karagöz gösterileri ile doyasıya eğlendi. Animasyon gösterilerinin ardından tasavvuf musikisinin en önemli isimlerinden kabul edilen Sami Savni Özer sahneye çıktı. Özer, güçlü sesi ve özgün yorumu ile Diyarbakırlılara güzel bir Ramazan gecesi yaşattı. Özer, Diyarbakır’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yenişehir Belediyesi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’a teşekkür etti.



BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER