Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının 28. gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının 28. gün orucunu tutan Diyarbakırlılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Diyarbakır'da iftar vakti ne zaman? Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Diyarbakır iftar vakti ve Diyarbakır imsakiyesi...





DİYARBAKIR'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? 12 HAZİRAN



On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 28. gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 12 Haziran Salı günü Diyarbakır'da iftar vakti saat 19:49 olarak görülüyor.

DİYARBAKIR'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

DİYARBAKIR SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13 Haziran Çarşamba Diyarbakır'da sahur vakti (imsak) 03:01 olarak görülüyor. Diyarbakır'da saat 03:01’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 29. orucuna

niyet edilecek.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey âlemlerin ilahı!

GÜNÜN AYETİ

Ve bilin ki, Allah'ın Elçisi aranızdadır. O, her işinizde ve her zaman sizin temayülünüze uysaydı, (toplum olarak) bundan zarar görürdünüz. Ama, görüldüğü gibi, Allah imanı(nızı) size sevdirdi, onu kalplerinizde güzelleştirdi ve hakikati inkar etmeyi, günah işlemeyi ve (güzel olan şeylere) karşı çıkmayı size çirkin gösterdi. İşte bunlar, doğru yönü izleyenlerdir.

Hucurat, 7

GÜNÜN HADİSİ

"Allaha ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allaha ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allaha ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun"

Buhârî ve Müslim

DİYARBAKIR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018





GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:23 05:01 12:22 16:11 19:30 21:01 2 17.05.2018 Perşembe 03:22 05:01 12:22 16:11 19:30 21:02 3 18.05.2018 Cuma 03:21 05:00 12:22 16:11 19:31 21:03 4 19.05.2018 Cumartesi 03:19 04:59 12:22 16:11 19:32 21:05 5 20.05.2018 Pazar 03:18 04:58 12:22 16:12 19:33 21:06 6 21.05.2018 Pazartesi 03:17 04:58 12:22 16:12 19:34 21:07 7 22.05.2018 Salı 03:16 04:57 12:22 16:12 19:35 21:08 8 23.05.2018 Çarşamba 03:15 04:56 12:22 16:12 19:35 21:10 9 24.05.2018 Perşembe 03:14 04:56 12:22 16:13 19:36 21:11 10 25.05.2018 Cuma 03:13 04:55 12:22 16:13 19:37 21:12 11 26.05.2018 Cumartesi 03:12 04:54 12:22 16:13 19:38 21:13 12 27.05.2018 Pazar 03:11 04:54 12:22 16:13 19:39 21:14 13 28.05.2018 Pazartesi 03:10 04:53 12:22 16:13 19:39 21:15 14 29.05.2018 Salı 03:09 04:53 12:23 16:14 19:40 21:16 15 30.05.2018 Çarşamba 03:08 04:52 12:23 16:14 19:41 21:17 16 31.05.2018 Perşembe 03:08 04:52 12:23 16:14 19:41 21:18 17 01.06.2018 Cuma 03:07 04:52 12:23 16:14 19:42 21:19 18 02.06.2018 Cumartesi 03:06 04:51 12:23 16:15 19:43 21:20 19 03.06.2018 Pazar 03:06 04:51 12:23 16:15 19:44 21:21 20 04.06.2018 Pazartesi 03:05 04:51 12:23 16:15 19:44 21:22 21 05.06.2018 Salı 03:04 04:50 12:24 16:15 19:45 21:23 22 06.06.2018 Çarşamba 03:04 04:50 12:24 16:15 19:45 21:24 23 07.06.2018 Perşembe 03:03 04:50 12:24 16:16 19:46 21:25 24 08.06.2018 Cuma 03:03 04:50 12:24 16:16 19:47 21:26 25 09.06.2018 Cumartesi 03:02 04:50 12:24 16:16 19:47 21:26 26 10.06.2018 Pazar 03:02 04:49 12:25 16:16 19:48 21:27 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:02 04:49 12:25 16:17 19:48 21:28 28 12.06.2018 Salı 03:02 04:49 12:25 16:17 19:49 21:28 29 13.06.2018 Çarşamba 03:01 04:49 12:25 16:17 19:49 21:29 30 14.06.2018 Perşembe 03:01 04:49 12:25 16:17 19:49 21:30

15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 05:42

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