2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Diyarbakır ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Diyarbakır'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Diyarbakır iftar vakti.



DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ 2018



11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Diyarbakır'da iftar vakti 19:30 olarak yer almakta. Diyarbakır'da saat 19:30’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

DİYARBAKIR İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Diyarbakır yarın gece 2. sahura kalkacak. Diyarbakır sahur vakti 03:22 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Diyarbakır'da 03:22 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

Güneydoğu'da belediyeler "Onbir ayın sultanı"na hazır - DİYARBAKIR

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Belediyesi, onbir ayın sultanı ramazanın manevi ruhuna uygun yaşanması için hazırlıklarını tamamladı.Yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği, manevi duyguların zirveye ulaştığı ramazan ayı dolayısıyla birçok noktada iftar çadırları kuran belediyeler binlerce vatandaşı iftar sofrasında buluşturacak.Yardımlarla yoksulun yüzünü güldürecek belediyeler, düzenlenen etkinliklerle de vatandaşlara ramazan geleneklerini yaşatacak.

Diyarbakır'da 6 noktada 6 bin kişiye sıcak yemekDiyarbakır Büyükşehir Belediyesince kentin 6 farklı noktasında kurulan iftar çadırlarında 6 bin kişiye sıcak yemek sunulacak.Kentteki yoksul ve dezavantajlı vatandaşlar, Şeyh Sait Meydanı, Ulu Cami önü, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önü ve Ben-u Sen ile merkez Bağlar ilçesindeki iki noktada kurulan iftar çadırlarında iftar yapma imkanı bulacak.Üniversitede kurulan iftar çadırı hasta yakınları için sahurda da açık tutulurken, belediyenin misafirhanesinde de iftar ve sahur yemeği verilecek.Öte yandan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca, evde bakım hizmeti verilen yaşlıların da evlerine iftarda sıcak yemek ulaştırılacak.Belediye tarafından halk sağlığının korunması amacıyla gıda üreten, satan ve depolayan iş yerlerinde denetimler artırıldı.Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine denetimlerde İl Emniyet Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe müdürlükleri de destek veriyor.

"Ramazan boyunca da fakir fukaranın yanındayız"

Merkez Kayapınar İlçe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının manevi havasına uygun şekilde bir ay boyunca farklı etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.Balcı, bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda iftardan sonra kadın, genç ve çocuklara yönelik etkinlikler yapılacağını, etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin yer alacağını, konser verileceğini, Hacivat ve Karagöz oyunu gibi vatandaşların güzel vakit geçirebileceği gösterilerin yer alacağını belirtti."Ramazan ayı boyunca da fakir fukaranın, garip gurebanın, yetimin ve öksüzün yanındayız. Yaklaşık 300 aileye sıcak yemek göndereceğiz. Gelir durumu düşük olan 2 bölgedeki aileler için çadır kurduk, bin kişilik iftar yemeği vereceğiz." diyen Balcı, ramazan ayının dayanışma ayı olduğunu vurguladı.Balcı, ramazan süresince özellikle dezavantajlı grupların yanında olacaklarını aktardı.

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