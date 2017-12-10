Diyarbakır'ın 3 ilçesinde başlayan operasyon tamamlandı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Hani, Lice ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 07 Aralık 2017 Perşembe günü saat 18.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-70 Şehit Jandarma Teğmen Recep ERDOĞAN-2 Operasyonu, 09 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; BTÖ mensuplarınca kullanılan 2 adet sığınak ve 1 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir. Lice ilçesi Birlik, Şenlik köyleri ile Hani ilçesi Yukarıturalı, Gömeç, Serenköy ve Kırım köyleri mülki sınırları içerisinde 2 adet sığınak içerisine gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 7,62 milimetrelik Zbrojovka marka piyade tüfeği, 29 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 41 adet 7,62x54 milimetrelik piyade tüfeği fişeği, 11 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet radyo frekanslı patlatma düzeneği, 1 adet uzaktan kumanda, 2 adet 8'li pil bloğu, 1 adet boş Bixi mühimmat kutusu, 400 metre kablo, 11 adet tüp, 56 adet pil, 1 adet vitrin mankeni baş kısmı, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, silah ve mühimmat muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Yol Kontrol Faaliyetleri (YKN) ile adli aramalar neticesinde, 2 bin 116 şahıs ve 985 aracın JABS sorgulaması yapılmış, operasyon bölgesindeki 40 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirilmiş, 1'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanmış, haklarında gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir."
1 MİLYON LİRALIK ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Açıklamada ayrıca, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice ve Hani ilçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 1 milyon 293 bin TL olan 112,5 kilogram kubar ve 11,2 kilogram toz olmak üzere toplam 123,7 kilogram esrar maddesinin ele geçirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, muhafaza altına alındığı belirtildi.
DİYARBAKIR'IN 5 İLÇESİNDEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
Diyarbakır'ın 5 ilçesine bağlı 51 köy ve mezrada PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
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