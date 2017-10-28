Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden özel maksatlı operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.



Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesinin Yalımlı köyü Leyhosor mezrası mülki sınırları içerisinde 27 Ekim'de saat 19.00'dan itibaren icrasına başlatılan özel maksatlı operasyon kapsamında, 28 Ekim 00.10 sıralarında çıkan silahlı çatışma sonucunda 1 terörist, M-16 piyade tüfeği, 5 M-16 şarjörü, 120 fişek, el telsizi, sırt çantası, 2 adet pil bloku, 2 fünye, dürbün, panço, uyku tulumu, ses kayıt cihazı, akım ölçer, bir miktar kablo ve örgütsel dokümanlar ile ölü olarak etkisiz hale getirildi.



Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.

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