Diyarbakır merkezli 6 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 5 Nisan ve 13 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 2 ton 844 kilo esrar ele geçirilirken, 19 kişi tutuklandı. Alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu temini, nakli ve pazarlanmasını sağlayan 44 şüpheli daha tespit edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diyarbakır'da 23, Batman'da 10, Şanlıurfa'da 5, Konya'da 2, Gaziantep'te 2, Mersin'de 2 olmak üzere 44 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 6 ilde 44 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği hava destekli operasyona terörle mücadele ve özel harekat ekipleri de destek verirken toplamda 485 polis katıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra özel harekat polisleri tarafından şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşı ve balyozlarla kırıldı. Baskınlar sırasında bazı uyuşturucu şüphelilerinin suçlarını itiraf ettiği belirtildi. Bazı adreslerde aramalar yapılarak belge ve bulgulara el konulurken, operasyonun devam ettiği bildirildi.