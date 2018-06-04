Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasını içeren projede 11 ay geride kaldı.

Binlerce yıl doğada kendiliğinden yok olmayan ve insan yaşamı için sorun yumağına dönen atıklar, proje ile yerinde ayrıştırılıp, dönüşüm tesislerinde kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Proje, Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da binlerce ağacın kesilmesinden, çevre kirliliğinin önlenmesine kadar doğaya sağladığı değerin yanı sıra ekonomiye ve istihdama da büyük katkı sundu.

Diyarbakır merkez ve tüm ilçelerde eğitim çağındaki çocuklar dönüşümün gerçekleştirildiği tesislere götürülerek, yerinde bilgilendirme yapıldı.

"2 AYDA 2 BİN 267 AĞAÇ KURTARDI"

Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, AA muhabirine, bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü, "Sıfır Atık" temasıyla kutladıklarını belirtti.

Proje kapsamında Diyarbakır'da önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bilgin, "Dünya genelinde şehirleşme her geçen gün artıyor. Buna karşın doğal kaynaklarımız da giderek azalıyor. Biz tüm atıkları geri dönüştürerek hem maddesel anlamda bir tasarruf sağlamış hem de atıkları ayrıştırarak havayı, suyu ve toprağı kirlilikten korumuş oluyoruz." dedi.

Sadece bir ton kağıdın geri dönüşümü ile yetişkin 17 ağacın kesilmekten kurtarıldığına işaret eden Bilgin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla toplantılar yapıldığını, toplantılar neticesinde ise belediyeler üzerinden ilgili firmalar aracılığıyla ilçeler de dahil kent geneline atık ambalaj kutuları dağıtıldığını dile getirdi.

Bilgin, ayrı ayrı kutular sayesinde atıkları yerinde ayrıştırmaya tabi tuttuklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüme getirdiğimiz bu atıklarımız, metaller, kağıtlar, plastikler ve camlar. Mesela bir ton camı geri dönüştürdüğümüz zaman çok büyük oranda hem enerji tasarrufu sağlıyoruz hem de o dönüşümden cam yünü, cam elyaf gibi ısı yalıtımında kullanılan malzemeler üretiyoruz. İlerleyen safhada ise bunu kamu kurumlarıyla sınırlı tutmaksızın konut sektörüne de taşıyarak ilimizde iyi bir durumda olan atık geri dönüşüm sistemini daha da faydalı hale getireceğiz."

Diyarbakır'da proje kapsamında 2 ayda elde edilen verileri paylaşan Bilgin, "Mart ayında 65 ton kağıt, 15 ton plastik 6 ton cam, bin 500 kilogram metal toplandı. Nisan ayında 67 ton kağıt, 9 ton plastik, 5 ton cam, 4 bin kilogram metal toplandı. Mart ayında bin 117, nisan ayında ise bin 150 ağaç kesilmekten kurtarıldı." diye konuştu.

Bilgin, aynı zamanda su ve petrolde de tasarruf sağladıklarını aktararak, suda martta 1 milyon 742 bin litre, nisanda 1 milyon 794 bin litre, petrolde martta 21 bin litre ve nisanda da 22 bin litre tasarruf sağlandığını kaydetti.

Projenin her geçen gün kapsamının genişletileceğini vurgulayan Bilgin, kentte katma değerin artırılacağını söyledi.

"YILDA 3 BİN TON MALZEMEYİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Diyarbakır'da atık metalleri geri dönüşüm sistemiyle yeniden kullanıma sunan firma yetkilisi Mahmut Şimşek, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde katı atıkların dönüşümünü sağlayan birçok tesis bulunduğunu, işletmelerinde de alüminyum üzerine geri dönüşüm yaptıklarını belirtti.

Piyasadaki atık malzemeleri toplayıp, ham madde ile karıştırıp tekrar yeni malzemeye dönüştürdüklerini aktaran Şimşek, "Bu proje kapsamında yılda yaklaşık 3 bin ton malzemeyi geri dönüştürüyoruz. Bir o kadar malzemeyi de piyasaya sıfır ürün olarak sunuyoruz. Geri dönüşüm sayesinde dışa bağlılığı kısmen de olsa azaltıyoruz. İthalatı azaltıyor, yaptığımız ürünleri yurt dışına göndererek ihracatı da artırmış oluyoruz. Bu nedenle hem Türkiye için hem Diyarbakır için iyi oluyor." şeklinde konuştu.



