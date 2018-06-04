Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasını içeren projede 11 ay geride kaldı.
Binlerce yıl doğada kendiliğinden yok olmayan ve insan yaşamı için sorun yumağına dönen atıklar, proje ile yerinde ayrıştırılıp, dönüşüm tesislerinde kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
Proje, Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da binlerce ağacın kesilmesinden, çevre kirliliğinin önlenmesine kadar doğaya sağladığı değerin yanı sıra ekonomiye ve istihdama da büyük katkı sundu.
Diyarbakır merkez ve tüm ilçelerde eğitim çağındaki çocuklar dönüşümün gerçekleştirildiği tesislere götürülerek, yerinde bilgilendirme yapıldı.
"2 AYDA 2 BİN 267 AĞAÇ KURTARDI"
Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, AA muhabirine, bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü, "Sıfır Atık" temasıyla kutladıklarını belirtti.
Proje kapsamında Diyarbakır'da önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bilgin, "Dünya genelinde şehirleşme her geçen gün artıyor. Buna karşın doğal kaynaklarımız da giderek azalıyor. Biz tüm atıkları geri dönüştürerek hem maddesel anlamda bir tasarruf sağlamış hem de atıkları ayrıştırarak havayı, suyu ve toprağı kirlilikten korumuş oluyoruz." dedi.
Sadece bir ton kağıdın geri dönüşümü ile yetişkin 17 ağacın kesilmekten kurtarıldığına işaret eden Bilgin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla toplantılar yapıldığını, toplantılar neticesinde ise belediyeler üzerinden ilgili firmalar aracılığıyla ilçeler de dahil kent geneline atık ambalaj kutuları dağıtıldığını dile getirdi.
Bilgin, ayrı ayrı kutular sayesinde atıkları yerinde ayrıştırmaya tabi tuttuklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Geri dönüşüme getirdiğimiz bu atıklarımız, metaller, kağıtlar, plastikler ve camlar. Mesela bir ton camı geri dönüştürdüğümüz zaman çok büyük oranda hem enerji tasarrufu sağlıyoruz hem de o dönüşümden cam yünü, cam elyaf gibi ısı yalıtımında kullanılan malzemeler üretiyoruz. İlerleyen safhada ise bunu kamu kurumlarıyla sınırlı tutmaksızın konut sektörüne de taşıyarak ilimizde iyi bir durumda olan atık geri dönüşüm sistemini daha da faydalı hale getireceğiz."
Diyarbakır'da proje kapsamında 2 ayda elde edilen verileri paylaşan Bilgin, "Mart ayında 65 ton kağıt, 15 ton plastik 6 ton cam, bin 500 kilogram metal toplandı. Nisan ayında 67 ton kağıt, 9 ton plastik, 5 ton cam, 4 bin kilogram metal toplandı. Mart ayında bin 117, nisan ayında ise bin 150 ağaç kesilmekten kurtarıldı." diye konuştu.
Bilgin, aynı zamanda su ve petrolde de tasarruf sağladıklarını aktararak, suda martta 1 milyon 742 bin litre, nisanda 1 milyon 794 bin litre, petrolde martta 21 bin litre ve nisanda da 22 bin litre tasarruf sağlandığını kaydetti.
Projenin her geçen gün kapsamının genişletileceğini vurgulayan Bilgin, kentte katma değerin artırılacağını söyledi.
"YILDA 3 BİN TON MALZEMEYİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"
Diyarbakır'da atık metalleri geri dönüşüm sistemiyle yeniden kullanıma sunan firma yetkilisi Mahmut Şimşek, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde katı atıkların dönüşümünü sağlayan birçok tesis bulunduğunu, işletmelerinde de alüminyum üzerine geri dönüşüm yaptıklarını belirtti.
Piyasadaki atık malzemeleri toplayıp, ham madde ile karıştırıp tekrar yeni malzemeye dönüştürdüklerini aktaran Şimşek, "Bu proje kapsamında yılda yaklaşık 3 bin ton malzemeyi geri dönüştürüyoruz. Bir o kadar malzemeyi de piyasaya sıfır ürün olarak sunuyoruz. Geri dönüşüm sayesinde dışa bağlılığı kısmen de olsa azaltıyoruz. İthalatı azaltıyor, yaptığımız ürünleri yurt dışına göndererek ihracatı da artırmış oluyoruz. Bu nedenle hem Türkiye için hem Diyarbakır için iyi oluyor." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.