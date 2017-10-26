Diyarbakır Valiliği'nden 'yayla evleri ve yazlıklarda gıda maddesi bırakmayın' uyarısı

Diyarbakır Valiliği'nce, yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ ve yayla evi gibi yapılarda yiyecek ve içecek türü malzemelerin bırakılmamasının, terörle mücadele kapsamında önemli olduğu duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakırlılardan konuya duyarlılık göstermesi istenirken, şöyle denildi:

"İlimiz genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi vb. olarak kullanılan her türlü yapılarda yiyecek, içecek türünden hiçbir malzemenin bırakılmaması hususu terörle mücadele kapsamında önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın konuya duyarlılık göstermesi gerekmektedir."

Diyarbakır Valiliği

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