Diyarbakır’da, geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar nedeni ile evleri yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaklaşık 20 aile, belediyeden gelen ’15 gün içerisinde evleri tahliye edin’ yazısı ile neye uğradıklarını şaşırdı.

İHA'nın haberine göre, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesinde 10 gün önce aşırı yağışlar nedeni ile iki binada yıkılmalar başladı. Bu tarihte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, mimarlar ve yapı dayanıklılığını değerlendiren görevliler, zarar gören her iki binanın da her an yıkılabileceği raporu oluşturdu. Yapılan değerlendirmeleri göz önünde bulunduran Bağlar Belediyesi yetkilileri, burada yaşayan 20 aileye, 15 gün içerisinde evlerin tahliye edilmesine ilişkin belge gönderdi. Evlerinde korku ile bekleyen vatandaşlar, iddiaya göre belediyeye giderek evleri tahliye edebileceklerini fakat maddi durumlarının olmadığını kendilerine yardım edilmesini talep etti. Taleplerine olumsuz yanıt alan vatandaşlar da yıkılma tehlikesi bulunan evlerinde kalmaya devam etti.

"BAŞKA BİR YERE GİDEMEYİZ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan bina sakinlerinden Ata Daşyürek, yaklaşık 10 gün önce yağışların yoğun olduğu bir dönemde binalarından taşların düşmeye başladığını söyledi. Daşyürek, “Bunun üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, zabıta, polis, sağlık ekipleri buraya geldi. İnsanların can güvenliğinin olmadığına ilişkin tespit yaptılar. Burada inceleme yaptıktan sonra rapor yazıp Bağlar Belediyesi’ne göndermişler. Raporda, insanların bu binalarda doğru değil, tahliye edilmesi gerekir diye bilgi sunulmuş. Bunun üzerine belediye de bize bir yazı gönderdi, 15 gün içerisinde bu evlerin tahliye edilmesine yönelik. Biz çıkıp gidelim, tamam kabul gidelim ama nereye gidelim. Biz de yetkililerle görüştük, yaklaşık 200 insan burada yaşıyor, maddi durumlarımız iyi değil. Hiçbir kurumdan maddi destek alamadık. Bize mağduriyetlerin giderilmesi adına maddi destek vermem lazım ama ödeneklerinin olmadığı için bu yardımı yapamam dediler. Biz buradan başka bir yere gidemeyiz. Eğer bize yardım etmeyeceklerse bıraksınlar kendi evimizde ölelim. Öleceksek kendi evimizde öleceğiz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Bina sakinlerinden Recep Azdağ da, çeşitli kurumlara gittiklerini herhangi bir cevap alamadıklarını söyledi. Maddi durumlarının yetersiz olduğunu kaydeden Azdağ, burada ölümü beklediklerini ifade etti.

Öte yandan konu ile ilgili Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün aldığı rapora istinaden böyle bir tahliye kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın yardım taleplerine hiçbir şekilde olumsuz yanıt vermedik. Belediyemizin sosyal konutları olmadığı için vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal konutlarına yönlendirdik. Vatandaşlarımızın mağdur olmasını biz de istemeyiz.”

