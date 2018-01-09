Alınan bilgilere göre; Diyarbakır’ın Eğil İlçesi Haydan Köyü yakınlarında askeri kobra aracı devrildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi ipek'in haberine göre; yaralı askerlerden 1 astsubay başçavuş ile 2 uzman çavuş ile 2 asker ambulanslarla Eği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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