Diyarbakır’da bir milyon kişi kitapla buluşacak!

Medeniyetler şehri Diyarbakır artık terörle değil kültür ve sanat etkinlikleri ile anılacak. Diyarbakır Yenişehir Kitap Günleri kapılarını ziyaretçilerine açtı. Diyarbakır’ın merkez ilçesi olan Yenişehir’de 18 Mart tarihine kadar açık olacak kitap fuarının açılış kurdelasını Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Bölge Komutanı Halis Zafer Koç birlikte kesti.







Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Vav fuarcılık tarafından organize edilen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki kitap fuarında, yaklaşık 150 yayın evinden bir milyona yakın çeşitli kitaplar stantlardaki yerini aldı.







Diyarbakır Yenişehir Kitap fuarında aynı zamanda 50 yazar imza günleri düzenlerken söyleşi, paneller ve sürpriz hediyeler de vatandaş ile buluşacak.

MEHMETÇİĞE DESTEK AMAÇLI BİNLERCE BAYRAK DAĞITILDI

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Diyarbakır’ın medeniyetler şehri olduğunu, artık terörün hiç konuşulmayacağını, bundan sonra kültür ve sanatla Diyarakır’ın anılacağını belirtti. Diyarbakır ve çevre illerden yediden yetmişe herkesi Yenişehir’deki kitap fuarına davet eden Serdar Kartal ‘Yenişehir Değerler Eğitimi Projesi kapsamında muhteşem bir kitap fuarı açtık. Bundan sonra da Diyarbakır’ımızda kültür sanat başta olma üzere çok önemli projelere imza atacağız’ dedi.

Diyarbakır Yenişehir’deki kitap fuarı ilk gün özellikle ilk ve orta okul öğrencilerinin akınına uğradı. Kitap kurdu çocukların, indirimli ve çeşitli kampanyaların düzenlendiği fuarda satın alacakları kitapları seçerken bir hayli heyecanlı oldukları gözlendi. Öğretmenler eşliğinde gelen öğrencilere ve fuardaki ziyaretçilere Türk bayrakları dağıtılarak Afrin harekatındaki Mehmetçiğe de selam gönderildi.

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