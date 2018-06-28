Daha önce konukevi olarak kullanılan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasından sonra “Bilgi Evi”ne dönüştürülen binanın alt katı, “Millet Kıraathanesi” olarak düzenlendi. Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre kıraathane için dinlenme alanları ve kitap okuma bölümü oluşturuldu. Öğrenciler burada ders de çalışabilecek. Vatandaşlar, tüm ikramlardan ücretsiz yararlanacak.

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