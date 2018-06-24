Diyarbakır oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılan sandıkların torbaları seçim kurullarına gelmeye devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, adliye binasında her ilçe için özel bir koridor oluşturulurken, güvenlik önlemleri kapsamında adliye binası çevresindeki yollar demir bariyerlerle çevrilip trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır’da 3 bin 321 sandıkta 1 milyon 23 bin 377 seçmenin oy kullanması bekleniyor.