Sosyal medya üzerinden kimseye diyet yollamıyorum. Yollayan varsa da “Asla bu listeleri uygulamayın” diyorum. Diyet kişiye özeldir, beslenme şekliniz size uygun olmalıdır. Herkesin metabolik durumu, sağlık problemleri ve kişisel özellikleri farklıdır. Nasıl oluyor da herkes aynı diyet listesiyle zayıflamaya çalışıyor anlayamıyorum. Sonra büyük mutsuzluk ve şikâyetler...

“Neden?” diye sorduğumda, “Çok diyet denedim, olmadı” diyorlar. Olmaz, olmayacak da. Ancak size özel bir beslenme programı sağlığınızı iyileştirip sizi zayıflatabilir. Hastalanmadan, sinirleriniz bozulmadan, kalıcı zayıflamak istiyorsanız lütfen bir diyetisyene başvurun. Doğrusu bu!

YAŞAM ŞEKLİNİZİ DEĞİŞTİRİN

İkinci konuysa ‘acil’ kısmı. Diyet acil olmaz. Acil diyet listeleri diye ortalıkta gezinen listeler çok düşük kalorilidir. Sizi zorlar, aç bırakır, stres oluşturur, moral bozar. Hızlıca zayıflatır ama verdiğiniz kiloları çok hızlı bir şekilde geri almanıza da neden olur. Sorun etrafınıza, hızla zayıflayıp verdiği kiloları yine hızla geri alan çok kişi bulursunuz.

Acil diyet yerine yaşam şeklini değiştiren kişilerse verdikleri kiloları kolay kolay geri almazlar. Gerçek başarı da budur!

6 ADIMDA ZAYIFLAMAK İSTER MİSİNİZ?

Size çok önemli 6 adımdan bahsedeceğim. Bunlara dikkat ettiğinizde nasıl güzel zayıfladığınızı göreceksiniz.

1. ‘Günaydın’ deyin: Güne güzel başlayın. Gördüğünüz herkese “Günaydın” deyin, gülümseyin. Kendini seven ve mutlu olabilen insanlar daha rahat zayıflar.

2. Kendi listenizi hazırlayın: Açın günlükleri! En sevdiğiniz yemekler, hiç sevmedikleriniz, diyet yaparken sizi en çok zorlayanlar, özledikleriniz, çok sık yedikleriniz... Bu liste kendinizi tanımanız için çok iyi bir yoldur. Eğer çok fazla kızartma ya da hamur işi yiyorsanız bunları ayda 1 kez olacak şekilde dağıtın. Az sebze yediğinizi fark ettiyseniz her gün 1 öğüne 1 tabak sebze yemeği koyun. Çok et yiyorsanız sofraya biraz salata ekleyin.

3. Yemek pişirin: Dışarıdan sipariş vermek yerine kendiniz yemek yapın. İyi bir zeytinyağı, bol çeşitli baharat, soğan ve sarımsak gibi aromatik sebzeler, güzel bir domates sosu veya salça... Bunları hangi etle kullanırsanız kullanın ortaya iyi bir iş çıkar. Sebze çorbası için kendi karışımınızı yaratın. Soslu bir et ve güzel bir sebze çorbasıyla mutlu ve fit kalabilirsiniz.

4. Mutfağınızı renklendirin: Baharatlığınızda neler var? Sadece tuz ve karabiber mi? Peki ya pul biber, kırmızı toz biber, zerdeçal, sumak? Sadece televizyon programlarında kullanılmıyor bu baharatlar, hepimiz kullanabiliriz.

5. Minik mutfak eşyaları kullanın: Minik yemek tabakları alın. Küçük porsiyonlara geçerken koca bir tabağın ortasında 2 kaşık sebzeyle diyet yapamazsınız. Minik tabaklara bol sebze, salata koyun. Çatal, kaşığınız da küçük olsun. Porsiyonları azaltmak için evde en minik mutfak eşyalarını kullanın.

6. Yemek süresini uzatın: Yavaş yemek doyurur. Bu cümleyi aklınıza yazın. Sofraya bol lif ekleyin. Yani yeşillikler, roka, marul, maydanoz... Bunları salata yapmak yerine yıkayıp ısırarak yediğinizde yemek süreniz uzayacaktır.

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