Ocak ayının ilk haftasındaki görüşmelerde en çok şu cümleyi duyuyorum: “Bu yıl benim yılım olsun Güneş Hanım! Bu 10 kiloyu, bu 20 kiloyu, bu 40 kiloyu vereceğim!” Peki bu cümlelerin ne kadarı gerçekleşiyor? Kimler bu cümlelerin sonucunu görüyor, kimler şubat sonu gibi iptal ediyor tüm planları?

KENDİNİZE BİR SEBEP BULMALISINIZ

Bu iş motivasyon işi! Siz ne derseniz deyin! Ensülin direnci olabilir, tiroit olabilir, metabolik ya da fiziksel sorunlar olabilir. Bunların hepsinin tedavisi var. Kullanacağınız ilaç da belli, yapmanız gereken spor da belli. Artık ne yiyip ne içmeniz gerektiğini de biliyorsunuz, öyle değil mi? Eee... Ne o zaman bu işin sırrı? Mo-ti-vas-yon!

Kendinize bir sebep bulmalısınız. Neden iyi olmak istiyorsunuz? Neden sağlıklı olmak önemli? İstediğiniz gibi giyinebilmek, istediğiniz gibi gezebilmek? Bunların hepsi sağlığınız ve aslında ne yiyip içtiğinizle alakalı değil mi? Bunun bir bütün olduğunu kabul ederseniz birbirinden ayırmaya çalışmazsınız. Yani sağlığınız çok kötü ama kilonuz çok iyi olamaz.

HT Magazin'den Güneş Aksüs yazdı

ELİNİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIN

Her istediğinizi yapıyorsanız ama mutsuzsanız o zaman hâlâ hayatınızda değiştirmeniz gereken önemli şeyler var demektir. Psikoloji, sağlıklı beslenme, hayaller, fiziksel durumunuz, metabolizmanız... Hepsi kararlarınızı, sağlığınızı ve yaşam kalitenizi etkiler.

Motive olursanız bu iş devam eder. “Ben bunu başaracağım!” demek yetmez. “Ne olursa olsun, ben bu işi başaracağım! Bunun için sabırlı olacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım” demeniz gerekiyor.

DEĞİŞİM İÇİN İSTEKLİ MİSİNİZ?

Biliyorum, “Motive olmak için ne yapabilirim?” diye soracaksınız. Önce aşağıdaki soruları sorun kendinize. Cevaplarınızı değerlendirin, yazın, araştırın. Sonra diğer bölüme geçebilirsiniz.

- Acaba gerçekten zayıflamak istiyor musunuz?

- Şu anda sizi mutsuz eden çok büyük sebepler olabilir mi?

- Depresyonda mısınız?

- Değişim için istekli misiniz?

- Bugüne kadar çok diyet yaptınız mı?

- Bugüne kadar yaptığınız diyetler yanlış ve hatalı diyetler olabilir mi?

- Artık değişim için adım atmaya hazır mısınız?

- Bu halinizle kendinizi seviyor musunuz?

- Vücudunuzla barışık mısınız?

- Zayıflamanızı isteyen kim? Siz mi istiyorsunuz yoksa kilo vermenizi arzu eden aileniz mi?

MOTİVE OLMAK İÇİN

1. Sağlıklı yaşam için kendinize notlar alın. Ne yapacaksanız ilk 10’ununuzu sıralayın.

2. Her gün kaç bardak su içtiğinize bakın.

3. Alışveriş yaptığınız yerleri ve ürünleri kontrol edin. Sağlıklı, doğal, organik ürünler almaya başlayın.

4. Her gün evde taze sebze pişirin.

5. Her gün 1 taze meyve yiyin.

6. Her gün yürüyüş yapın. (Süresi ne kadar olursa olsun.)

7. Evdeki büyük beden kıyafetlerinizi atın.

8. Dolapları temizleyin, tüm aburcuburları atın.

9. Saçınıza ve cildinize çok iyi bakın.

10. Vitamin ve mineral takviyesi alın.

11. Omega 3 kullanın.

12. Probiyotik alın.

13. Tüm bunları en az 3 hafta boyunca düzenli olarak yapın.

14. Psikolog randevusu alın.

15. Diyetisyen randevusu alın.

16. Spor salonuna kaydolun.

17. Sağlıklı beslenme kitapları ve tarifleri hakkında araştırma yapın.

18. Günlük tutun.

19. Daha çok adım atmaya gayret edin.

20. Kendinize söz verin!