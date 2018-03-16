Diyete başlayınca neler yenir, korumada neler yapılır, neden zayıflamak gerekir, sağlıklı kilo nedir? Bunları hep konuşuyoruz da ilk kez diyete başlayacaklar veya birkaç kez denemiş olup da tekrar diyet yapması gerekenler, diyetin ilk 30 gününde neler olduğunu biliyor mu acaba?

Sizlerle paylaşacağım 10 adım, diyet dışındaki konularda da fayda sağlayabilir. Diyette ilk ay önemlidir. Ya devam edersiniz ya da bırakıp başa dönersiniz. Diyetinizin ilk ayı boyunca her gün “Bugün ne yaptım?” diye düşünün. Günde sadece 1 değişimin aylar içinde yaratacağı değişimi göreceksiniz. Güneş Aksüs'ün HT Magazin'de yer alan yazısı...

1. KENDİNİZİ TANIMA VE DEĞERLENDİRME AYI

Bu ay sadece zayıflamayı düşünüyorsanız bu normal. Ama aslında ilk ay zayıflamaya çalıştığınız değil, kendinizi değerlendirdiğiniz bir ay olmalıdır. Kendini tanımak, her zaman artısıyla eksisiyle kendini bilmek işi kolaylaştırır. Acı çekmeden zayıflamanızı sağlar. Bu ayı tanıma ve değerlendirme ayı olarak kabul edin. Uzman görüşleri, diyetisyen değerlendirmesi, spor hocasının size nasıl bir program planladığı, psikologla yeme davranışlarını değerlendirmek, doktor muayenesi ve tahliller, kullanmanız gereken ilaçlar... Bütün bunları bir düzene sokmak ve yeme davranışı planı oluşturmak o kadar kolay olmayabilir. İlk ay, düzene girme ayıdır. Bu nedenle acele etmeyin!

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2. MOTİVASYON ŞART!

Motivasyon sadece güzel zayıflarken değil, zayıflayamadığınızda, zorlandığınızda da yanınızda olması gereken bir şeydir. Kötü gittiğinizde diyet yapmayı bırakıyorsanız zaten hiç motivasyonunuz olmamıştır.

3. BOZMADAN SÜRDÜRÜN

Her zaman işler yolunda gitmeyebilir. Sorun olduğunda çözebilmek sizi gerçek başarıya götürür. Çok yoğun bir dönemde, spor yapamadığınız bir haftada, seyahatteyken, tatildeyken ya da evinize misafir geldiğinde diyetinizi bozmadan sürdürmeniz kalıcı başarı sağlar.

4. ÇÖZÜM HARİTASI OLUŞTURMALISINIZ

Eğer bir sorun yaşıyorsanız hemen bunu bir yere yazın. Neden sorun olduğunu, çözmek için seçeneklerinizi, sorunu nasıl çözdüğünüzü ayrıntılarıyla not edin. Diğer aylarda da aynı sorunu yaşarsanız çözüm haritanızı açın ve ne yapmanız gerektiğine bakın. Bundan sonrası daha kolay olacaktır.

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5. HOCANIZLA SİZE UYGUN SPORU BELİRLEYİN

Egzersiz deyince aklınıza ağır spor ve antrenmanlar geliyorsa işin uzmanına sorun. Egzersiz hocasına gittiğinizde önce sizi değerlendirmesini bekleyin, sonra olması gerekeni öğrenin. Ne kadar yapabildiğinize bakıp hocanıza bildirin. Unutmayın; hiç hareket etmemektense günde 2 adım fazla atmak bile değerlidir.

6. İLK 3 HAFTA DİYETİNİZİ HİÇ BOZMAYIN

İlk ay vücudunuzun ne yapmaya çalıştığınızı anlaması için iyi bir zamandır. İlk 3 hafta hiç bozmadan diyet yaparsanız, 4. hafta kaçamak yapsanız bile zayıflamaya devam edersiniz. Bunu unutmayın ve canınızın çektiği o bol kalorili yemeği biraz erteleyin.

7. DİYETİSYEN RANDEVUSU İHMAL EDİLMEMELİ

İlk ay diyetisyen randevularınıza en düzenli gidilen zamandır. Her hafta kontrole gitmek motivasyonu sağlar ve diyette devamlılığı artırır. Randevunuzu iptal etmeye başladığınızda yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Psikolojik ya da fizyolojik, sebep her neyse bulun ve büyümeden temizleyin! Kötü bir hafta geçirseniz bile diyetisyen randevusuna gitmek hızlı toparlanmanızı sağlar.

8. ELİNİZDE KEYİFLİ BİR BESLENME LİSTESİ OLSUN

İlk ay diyette yemeniz gerekenler ‘normal’ hayatınızın çok dışındaysa, ikinci ayda mutlaka gerçek hayatınıza daha yakın bir beslenme programına girin. Biraz yavaş zayıflamayı göze alın ama kilonuzun sürekli azaldığı keyifli bir liste olsun elinizde.

9. DEĞİŞİMLERİ ÖĞRENİN

İlk ayın sonunda nerede ne yiyeceğini öğrenmiş, her yere rahatlıkla gidebilen ve istediği yemekleri kendi diyetine göre planlayabilen biri olmaya başlamış olmalısınız. Değişimleri iyi öğrenin. Özellikle glisemik endeks meselesini iyi kavrayın. Diyetin glisemik yükünü azaltmak için neler yapmanız gerektiğini öğrenin.

10. ABUR CUBUR SEÇİMİNİZE DİKKAT!

Alışveriş yaptığınız yerleri belirleyin. Güzel sebze yiyor musunuz? Tükettiğiniz gıdaların güvenilir olup olmadığını araştırın. Besinlerin organik, doğal ve katkısız olanlarını tercih etmeye çalışın. Abur cuburların içinde sağlıklı olanları bulun, daha az zararlı ve daha az yağlı olanlarını öğrenin. Diyetisyen size sadece salata yemenizi hatırlatan kişi değildir, aynı zamanda hangi abur cuburu seçmeniz gerektiğini de öğretir.