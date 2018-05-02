Dizel arabaların neden olduğu kirlilik ve emisyon skandalı sonrası gözden düşmeye başlamasıyla birlikte dizel teknolojisine güven oldukça azalmıştı.
Dizel arabalara olan güvenin sarsılması ve temiz hava kaygısı, ülkelerin birbir dizeli yasaklamaya yönelik adım atmasına yol açmış ve tüketicilerin de elektrikli ve hibrid modellere yönelmesiyle dizel satışlarındaki sert düşüş otomobil üreticilerini de stratejilerini değiştirmeye itmişti.
Dev üreticilerden kimisi bütün dizel modellerin elektrikli versiyonları üzerine çalışmaya başlarken Toyota ve Volkswagen gibid evler ileride dizeli tamamen bırakmaya yönelik planlar açıklamıştı.
KİRLİLİK 10'DA 1 ORANINA İNEBİLİR
Almanya'dan gelen bir haber ise gidişatı tersine çevirebilir.
Bosch tarafından yapılan açıklamada zehirli NOx salınımını 10'da 1'e düşüren bir teknoloji geliştirildiği açıklandı. Avrupa Birliği kanunları 2017'de yapılan değişiklikle dizel binek araçlarda kilometre başına NOx salınımını maksimum 168 miligrama sabitlemişti. 2020 yılında ise bu düzey 120 miligrama indirilecek.
Bosch ise yeni teknolojisiyle bunu 13 miligrama kadar düşürdüğünü iddia ediyor. Alman otomotiv endüstrisinin kalbinin attığı şehirlerden biri olan Stuttgart'da yapılan basın toplantısında, gerçek sürüş emisyonu (RDE) verilerinin zorlu şehir koşullarında dahi 40 miligramın üzerine çıkmadığı açıklandı.
İLAVE MASRAF GEREKTİRMEYECEK
Bosch CEO'su Dr. Volkmar Denner, dizel arabaların kaderini değiştirebilecek yeni teknolojiyi birkaç ayda geliştirdiğini belirtirken yeni teknolojide kullanılan bileşenlerin de mevcut parçaların geliştirilmiş hali olduğunu açıkladı. Böylelikle ilave parçalara gerek duyulmayacak ve uçuk maliyetler de söz konusu olmayacak.
Denner akıllı ısı yönetim sistemi, yeni geliştirilen hava yönetim sistemi ve ileri düzey yakıt enjeksiyon modülünün bir araya gelmesiyle söz konusu verilerin ulaşılabilir olduğu açıkladı. Üstelik Denner'in iddiasına göre aracın seri mi yoksa yavaş mı kullanıldığı, sıkışık ya da akıcı bir trafikte mi ilerlendiği ya da hava sıcaklığı düzeyinin de bir önemi yok.
YAKIT TÜKETİMİNİ DEĞİŞTİRMİYOR
Alman devinin ölçümlerine göre NOx emisyonundaki düşüş nedeniyle dizel yakıt tüketiminde bir artış da yaşanmıyor yani benzine göre tasarruf avantajını da koruyor ve iklim dostu özelliklerini de tekrar gündeme taşıyor.
Dizel motor teknolojisinin henüz tam potansiyelinde ısrarcı olan Bosch, yapay zekayı da adapte ederek içten yanmalı motorlarının hava kalitesine olan etkisinin neredeyse sıfırlandığı bir teknoloji geliştirmeyi planlıyor. Amaç, şu an 1 metreküp havada bulunan ortalama 40 mikrogram NOx miktarından sorumlu teknolojinin payını 40'ta 1'e yani 1 mikrograma indirmek.
Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin Loughborough Üniversitesi bünyesindeki bilim insanlarının üzerinde çalıştığı projede nitrojen ve oksijenin amonyak kullanılarak ayrıştırılabildiği belirtilmiş ve NOx salınımında yüzde 98 düşüş sağlanabileceği belirtilmişti.
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