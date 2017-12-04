Serenay Sarıkaya talihsiz bir kaza yaşadı!

Posta’nın haberine göre, Serenay Sarıkaya, katıldığı bir davette soğuk duş etkisi yaşadı.



Bir servis elemanının tepsideki bardakları üzerine devirmesi nedeniyle neye uğradığını şaşıran Serenay Sarıkaya, yaşadığı şoka rağmen sakinliğini elden brıakmadı.



Serenay Sarıkaya’nın o anları objektiflere böyle yansıdı.



Geçen haftalarda Serenay Sarıkaya, ''Sevgiliniz senaryo yazmaya başladı. Projesinde yer almak ister misiniz?'' sorusuna, ''Hikayeye bağlı. İnanırsam ve tabii ki teklif gelirse, oynarım'' yanıtını verdi.