İsveç doğumlu ünlü yapımcı ve DJ Avicii, Umman'da hayatını kaybetmişti. Asıl adı Tim Bergling olan ve "Aviciii" ismiyle tanınan 28 yaşındaki DJ'in menajeri Diana Baron, yaptığı yazılı açıklamada, Avicii'nin Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulunduğunu belirtmişti.

Avicii'nin ölüm nedeni merak konusu olmuştu, konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Ünlü DJ'in ailesi, çocuklarının ölüm sebebinin intihar olduğunu duyurdu.

DJ AVICII KİMDİR?



Ünlü DJ Avicii 8 Eylül 1989 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Asıl adı Tim Bergling olan Avicii, House ve Dance müziğinin önde gelen isimlerindendi. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Avicii, çeşitli kulüplerde DJ'lik yapmıştır. İlk single'ı olan Seek Bormance ile büyük 2010 yılında büyük çıkış yakaladı. 'DJ Mag Top 100' 2013 yılı sıralamasında dünyanın en iyi 3'üncü DJ'i olarak seçilmiştir. 2014 yılında ise 6'ncı olmuştur.



2011 yılında çıkardığı bir diğer hit parçası Levels, birçok ülkede top 10'da kalmıştır. Macaristan, Norveç ve İsveç'te ise 1. sırada kalmıştır. 2014 yılının sonlarına doğru Stories albümünü ve albümün içinde olan The Days ve The Nights i yayınlamıştır.



2012 yılında Türkiye'de bir parçi için İstanbul Caddebostan'da 2 saatlik performans sergileyen Avicii, 20 Nisan 2018 tarihinde Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulundu.