İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Maria Sharapova yarı finale kalarak bu sezon katıldığı organizasyonlardaki en iyi derecelerine ulaştı.



Roma kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasında tek erkekler çeyrek finalinde Japon Kei Nishikori ile karşılaşan Sırp Djokovic, rakibini 2-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bu sezon ilk kez yarı finale kaldı.



Dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ise çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan Fabio Fognini'yi 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-1 mağlup ederek yarı finalde Djokovic'in rakibi oldu.



Tek kadınlarda ise Rus Maria Sharapova, son Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-7, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.



Bu sezon katıldığı turnuvalar arasında en iyi derecesine ulaşan Sharapova, Fransız Caroline Garcia'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile yarı finalde karşılaşacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER