Djurgardens - Hammarby düellosu

Djurgardens ve Hammarby, 29 Nisan 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Djurgardens 8 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Hammarby 13 puanda ve 2. sırada. Djurgardens son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hammarby son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 545 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Djurgardens kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Hammarby sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Djurgardens son hafta oynanan Kalmar maçında 0-2 kazandı.

Hammarby ise Halmstads maçında 1-3 yenildi.

Djurgardens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Djurgardens, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Hammarby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hammarby, 4 gol atarken 3 gol yedi.