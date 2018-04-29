Djurgardens - Hammarby düellosu

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Djurgardens, 29 Nisan 2018 Pazar günü Hammarby takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. 8 puanlı Djurgardens 6. sırada bulunuyor, Hammarby 13 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Djurgardens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hammarby, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 545 kodlu maçı oynayanlar; Djurgardens galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Hammarby galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Djurgardens önceki hafta Kalmar mücadelesinde 0-2 kazandı.

Hammarby ise Halmstads maçında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Djurgardens, 4 gol attı ve 1 gol yedi.

Hammarby, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hammarby 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.