Djurgardens - Malmö FF maçı öncesi rakamlar

İsveç Kupa Final maçında Djurgardens ile Malmö FF, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Djurgardens son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Malmö FF son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 539 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Djurgardens kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Malmö FF sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Djurgardens son hafta oynanan Brommapojkarna maçında 1-0 yenildi.

Malmö FF ise Göteborg maçında 1-2 yenildi.