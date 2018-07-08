Djurgardens - Norrköping maç önü

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Djurgardens, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Norrköping takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. 20 puanlı Djurgardens 4. sırada bulunuyor, Norrköping 23 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Djurgardens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Norrköping, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 423 kodlu maçı oynayanlar; Djurgardens galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Norrköping galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Djurgardens son haftadaki Kalmar müsabasında 0-2 kazandı.

Norrköping ise Elfsborg karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Djurgardens, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Norrköping ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Norrköping, 9 gol atarken 6 gol yedi.