Djurgardens - Örebro maçı rakamları

İsveç Allsvenskan maçında Djurgardens ile Örebro, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Djurgardens 11 puanla 9. sırada, Örebro 15 puanla 5. sırada bulunuyor. Djurgardens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Örebro, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 502. İddaa'da Djurgardens kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Örebro kazanır 4.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Djurgardens son hafta oynanan Kalmar maçında 0-2 kazandı.

Örebro ise AIK Stockholm karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Djurgardens, 6 gol attı ve 3 gol yedi.

Örebro, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Örebro 8 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.