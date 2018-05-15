DNA'dan saç, göz ve cilt rengi analizi!

Bilim insanları sadece DNA'yı kullanarak kişinin göz, saç ve cilt rengini tahmin edebilen bir araç geliştirdi.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; alet, küçük bir DNA örneğinden göz, saç ve cilt rengini doğru bir şekilde tahmin edebiliyor. Bu araç, standart adli DNA profilleme yararlı olmadığında kullanılabilecek.

SAĞA SOLA DNA SAÇMAYIN

Uluslararası bir araştırmacı ekibi, üç pigment özelliğinin bir araya getirilmesiyle daha önce mümkün olmayan bir şekilde fiziksel bir açıklama yapabilen, HIrisPlex-S DNA test sistemini geliştirdi.

Araç, bir suç mahallinde kalan veya arkeolojik kalıntılardan elde edilen DNA'dan genetik belirteçleri belirleyebilecek. Şu an araç kolluk kuvvetleri ve antropologlar tarafından kullanılıyor.

Daha önce göz rengi ve saç rengine ulaşabildiklerini ancak cilt rengini sağlamada zorlandıklarını söyleyen Adli Genetikçi Susan Walsh, “Bir kişinin cilt rengini belirleyen genlerden elde edilen DNA işaretleyicilerini kullanarak, gerçek ten rengini çok solgun, soluk, orta, koyu ve koyu siyah olmak üzere beş alt gruba ayırdık" dedi.