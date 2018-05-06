Dnepr Mogilev - BATE Borisov maçı öncesi rakamlar

Dnepr Mogilev ve BATE Borisov, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. 8 puanlı Dnepr Mogilev 6. sırada bulunuyor, BATE Borisov 15 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Dnepr Mogilev, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. BATE Borisov, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 626 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dnepr Mogilev kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, BATE Borisov sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dnepr Mogilev son haftadaki Slutsksakhar müsabasında 0-0 berabere kaldı.

BATE Borisov ise Gorodeya maçında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dnepr Mogilev, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

BATE Borisov, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. BATE Borisov, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.