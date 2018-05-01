Dnepr Mogilev - Dinamo Brest karşılaşma önü

Belarus Kupa Yarı Final heyecanı devam ediyor. Dnepr Mogilev, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Dinamo Brest takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:45. Ev sahibi Dnepr Mogilev, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Dinamo Brest, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 470 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dnepr Mogilev kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Dinamo Brest sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dnepr Mogilev önceki hafta Slutsksakhar mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Dinamo Brest, Gomel karşılaşmaında 0-1 kazandı.